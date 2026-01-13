«Таинственный разрушитель» озадачил астрономов

Ученые обнаружили на краю наблюдаемой Вселенной объект, который ставит под сомнение существующие космологические модели. Находясь на рекордном расстоянии в 11 миллиардов световых лет от Земли, этот «разрушитель» имеет массу около миллиона Солнц и может скрывать в центре черную дыру. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.

Объект был выявлен благодаря уникальному методу — гравитационному линзированию в системе JVAS B1938+666. Этот «космический телескоп» позволил восстановить профиль плотности невидимого тела, которое состоит из сверхплотного центра и дискообразного компонента.

Ни одна из современных моделей темной материи не может полноценно объяснить свойства загадочной структуры. Ее высокая центральная плотность в сочетании со значительным внешним расширением не соответствует характеристикам известных галактик аналогичной массы.

Для разгадки природы «таинственного разрушителя» ученые планируют провести наблюдения с помощью телескопов, работающих в других диапазонах электромагнитного излучения. Исследование может указать на существование принципиально нового класса темных объектов во Вселенной.