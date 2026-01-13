Маск прокомментировал сотрудничество Apple и Google в сфере ИИ

Илон Маск высказал опасения по поводу партнерства Apple и Google, в рамках которого для создания персонализированной версии голосового помощника Siri будет использована платформа генеративного искусственного интеллекта (ИИ) Gemini от Google. Об этом сообщает издание MacRumors.

© Газета.Ru

По мнению предпринимателя, это приведет к чрезмерной концентрации влияния в руках Google, которая уже контролирует такие ключевые продукты, как Android и Chrome.

«Это кажется неоправданной концентрацией власти в руках Google, учитывая, что у компании уже есть Android и Chrome», — написал Маск в сообщении на X (Twitter).

Маск является генеральным директором компании xAI, разработавшей ИИ-модель Grok, которая рассматривается как прямой конкурент Gemini. Ранее xAI уже подавала иск против Apple и OpenAI, обвиняя их в сговоре с целью сохранения доминирования на рынке искусственного интеллекта (ИИ).

Официального ответа от Apple или Google на комментарий Маска не последовало.

До этого компании объявили, что обновленная Siri, работающая на технологиях Gemini, станет частью экосистемы Apple Intelligence. Ожидается, что запуск новой версии помощника состоится в марте или апреле в составе обновления iOS 26.4.