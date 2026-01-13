Apple стала разрабатывать меньше новых технологий

По данным аналитической компании IFI CLAIMS Patent Services, активность Apple в области получения патентов резко снизилась в 2025 году, что свидетельствует о стагнации инноваций в корпорации. Об этом сообщает издание MacRumors.

© Газета.Ru

Количество выданных компании патентов в США упало на 12% — с 3082 в 2024 году до 2722. Это снижение отбросило Apple на шестое место в ежегодном рейтинге топ-50 получателей патентов, хотя годом ранее компания занимала четвертую позицию.

Общая ситуация на рынке интеллектуальной собственности также демонстрирует спад. В 2025 году общее количество выданных в США патентов сократилось почти на 1%, до 323 272. Число заявок упало более значительно — на 9%, до самого низкого уровня с 2019 года. Снижение затронуло ключевые технологические области, включая цифровую обработку данных и передачу информации.

Несмотря на сокращение показателей Apple, ее основные конкуренты сохранили или увеличили патентную активность. Samsung уже четвертый год подряд удерживает первое место с 7054 патентами. За ней следуют TSMC и Qualcomm. При этом такие компании, как Dell и Toyota, значительно поднялись в рейтинге за счет патентов, связанных с вычислительной инфраструктурой, системами хранения энергии и автомобильными технологиями.

В то время как активность американских компаний в целом снизилась более чем на 5%, ряд азиатских стран, напротив, увеличил количество регистрируемых патентов.