Астрономы, похоже, обнаружили главную комету 2026 года

В 2026 году на ночном небе может появиться яркая комета C/2025 R3 (Pan-STARRS), претендующая на звание главной «Великой кометы» года. По мнению специалистов, ее можно будет увидеть невооруженным глазом, передает livescience.com.

Открытие было сделано 8 сентября 2025 года при помощи телескопа Pan-STARRS. Сейчас космическое тело находится между орбитами Марса и Юпитера, на расстоянии около 348 млн км от Земли. 20 апреля 2026 года комета приблизится к Солнцу на минимальное расстояние в 47,4 млн км (перигелий), а 27 апреля сблизится с Землей до 44 млн км.

Наиболее благоприятные условия для наблюдения ожидаются в начале мая, в период новолуния 17 апреля, когда небо будет особенно темным. Однако астрономы отмечают, что в это время комета может оказаться слишком близко к Солнцу и будет скрыта его светом.

Окончательная яркость кометы остается предметом прогнозов. Оптимистичные оценки, основанные на моделировании, предполагают, что ее видимая звездная величина достигнет 2,5, что позволит видеть ее без оптических приборов. Более консервативные сценарии отводят ей статус объекта для телескопов и биноклей. Окончательный ответ даст поведение ядра кометы при сближении с Солнцем.

В сравнении с рядом интересных комет, включая межзвездный объект 3I/ATLAS, пролетевший мимо в 2025 году, C/2025 R3 рассматривается как главное кометное событие 2026 года.