В Британии найден необычный римский артефакт

Английские археологи под руководством районного совета Уичавон сделали редкое открытие, способное изменить представления о повседневной жизни и погребальных обычаях позднеримской Британии.

В римской гробнице на участке Майлстоун-Граунд в Бродвее, графство Вустершир, был найден миниатюрный костяной ящик, не имеющий аналогов среди известных находок

Маленький предмет с большой историей

Шкатулка аккуратно размещена в могиле молодой женщины и сохранилась в превосходном состоянии. Её размеры составляют всего 68 на 33 на 30 мм, но детализация впечатляет: выдвижная крышка украшена узором из колец и точек, знакомым по римским игральным костям. Исследователи подтвердили, что материал — кость косули, что подчеркивает мастерство ремесленников и их глубокие знания природных материалов. Радиоуглеродное датирование захоронения помещает его в позднеримский период, что подтверждает анализ декора и стиль изготовления.

Особенность находки в ее уникальности. До сих пор археологи не обнаруживали подобных костяных шкатулок на территории Британии, что делает ее беспрецедентной римской находкой.

Назначение и культурное значение

Археологи полагают, что шкатулка могла служить для хранения мазей, косметики или других ценностей, важных для умершей женщины. Аккуратное размещение предмета в могиле указывает на его особую значимость — возможно, он сопровождал женщину при жизни и имел символическое значение для её семьи и сообщества.

Джейми Уилкинс, руководивший раскопками, отметил:

«Эта находка необычна не только из-за мастерства и состояния шкатулки, но и из-за истории, которую она рассказывает о сообществе, жившем здесь. Я никогда не сталкивался с подобным предметом, что делает его археологически бесценным».

Найденный ящик также позволяет взглянуть на социальную структуру позднеримской Британии и положение женщин. Подобные захоронения демонстрируют, что личные предметы и символы статуса могли играть ключевую роль в ритуалах и обществе того времени.

Археологический участок Майлстоун-Граунд хранит следы человеческой деятельности на протяжении почти 8 тысяч лет — от мезолита через римскую эпоху до англосаксонского Средневековья. Здесь были обнаружены остатки поселений, хозяйственные артефакты и ритуальные объекты разных эпох, что делает это место уникальным для изучения длительной истории региона.

Бродвей находился на важной магистрали, проходящей через Котсуолдский обрыв, и это, вероятно, объясняет непрерывное заселение и активность разных культур. Археологи отмечают, что такие объекты помогают понять, как жители взаимодействовали с соседними общинами, какими вещами дорожили и как выражали свой статус через предметы быта.