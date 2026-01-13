На Госуслугах запустили функцию проверки такси

Россияне теперь могут проверить данные о такси на «Госуслугах» с помощью специальных QR-кодов в салоне автомобиля или по номеру машины.

Об этом сообщает Минцифры в своем канале на платформе Мах.

«Узнать, соответствует ли перевозчик и его машина всем требованиям закона, можно на Госуслугах», — говорится в сообщении.

По словам специалистов, есть два способа получения данных по такси. В приложении «Госуслуг» можно воспользоваться функцией «Госкан» или сервисом «Проверка легкового такси на законность», введя госномер и регион, где работает такси.

Нововведение позволит гражданам узнать информацию о машине, а также получить сведения о перевозчике. Эти данные отображаются из системы Минтранса «Такси», где хранится информация о разрешениях на перевозки и о том, какие автомобили включены в реестр.

В пресс-службе добавили, что проверка может повысить безопасность на дорогах и сократить число незаконных перевозчиков.

В посте также говорится, что на портале «Госуслуг» появился реестр злостных неплательщиков алиментов. Отмечается, что в реестр попадают должники, которые привлекались к административной или уголовной ответственности за неуплату или были объявлены в розыск приставами. Чтобы проверить человека, необходимо указать его имя и фамилию, а также дату рождения.