Vivo анонсировала запуск смартфона X200T

Слухи подтвердились: компания Vivo официально анонсировала запуск нового смартфона X200T на рынке Индии и опубликовала его первый тизер. Сообщается, что устройство займет промежуточное место между моделями Vivo X200 FE и Vivo X300.

© Соцсети

На тизере видно, что телефон получит круглый модуль с тремя камерами. Также изображение демонстрирует фиолетовый цвет корпуса, а светодиодная вспышка расположена за пределами модуля камер. Особое внимание привлекает логотип Zeiss.

Благодаря многочисленным утечкам за последние месяцы стали известны ключевые характеристики смартфона. Ожидается, что X200T получит 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. В качестве аппаратной платформы предполагается использовать чипсет MediaTek Dimensity 9400+, в сочетании с оперативной памятью до 16 ГБ и встроенным накопителем до 1 ТБ. Энергоснабжение обеспечит аккумулятор емкостью 6200 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной на 40 Вт.

С точки зрения программного обеспечения, смартфон, вероятно, выйдет с предустановленной Android 16. Ожидается политика обновлений: до 5 лет обновлений Android и до 7 лет обновлений безопасности.

Что касается камер, X200T, по слухам, оснастят основным сенсором Sony LYT-702 на 50 Мп с оптической стабилизацией, сверхширокоугольной камерой на 50 Мп и перископическим телеобъективом на 50 Мп. Фронтальная камера предположительно будет на 32 Мп. Среди других функций отмечаются поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под дисплеем, защита от воды и пыли по стандарту IP68/IP69, современная паро-камерная система охлаждения и поддержка eSIM.

Согласно слухам, X200T станет эксклюзивной онлайн-моделью с ориентировочной ценой около 55 000 рублей. В продаже смартфон появится в черном и фиолетовом цветах.