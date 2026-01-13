Археологи обнаружили суперкорабль викингов

У берегов Копенгагена в проливе Эресунн обнаружены останки крупнейшего известного средневекового торгового судна типа «ког», получившего обозначение Svaelget 2. По оценкам археологов, корабль длиной 28 метров был построен около 1410 года в Нидерландах, сообщает smithsonianmag.com.

Судно, достигавшее 9 метров в ширину и 6 метров в высоту, могло перевозить до 300 тонн грузов, что является рекордным показателем для судов этого типа. Оно использовалось для транспортировки соли, древесины, кирпича и продовольствия, играя важную роль в торговле Северной Европы.

Благодаря толстому слою ила на глубине 13 метров корабль хорошо сохранился. Исследователи нашли на борту личные вещи моряков, кухонную утварь и другие предметы быта, что свидетельствует о переносе повседневной жизни на борт. Отсутствие оружия и следов боев подтверждает сугубо торговое назначение судна.

