Хакер выставил на продажу массив данных пользователей Discord

Хакер под псевдонимом HawkSec заявил о намерении продать крупный массив данных пользователей Discord. Об этом сообщает портал "Хабр".

По утверждению хакера, база насчитывает 78,5 млн файлов и включает текстовые сообщения, записи голосовых сессий, логи пользовательских действий и данные серверов.

По информации мониторингового аккаунта Hackmanac в соцсети X (ранее Twitter), сбор данных велся на протяжении нескольких месяцев в рамках заброшенного проекта, связанного с OSINT/CSINT. Представители Discord ситуацию не комментировали.

В октябре 2025 года компания уже подтверждала факт утечки персональных данных части пользователей, включая реальные имена и удостоверения личности. Тогда в Discord заявили, что инцидент затронул ограниченное число пользователей, взаимодействовавших со службой поддержки и подразделением Trust and Safety.

Ответственность за ту атаку взяла на себя хакерская группировка Scattered Lapsus$ Hunters. Связь между тем инцидентом и текущими заявлениями HawkSec пока не подтверждена.