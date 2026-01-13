Рассекречены российские цены новых телевизоров Hyundai

В России стартовали продажи новой линейки 4K-телевизоров с поддержкой операционной системы YaOS – 7012 от Hyundai. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании Hyundai.

Линейка представлена моделями с диагоналями 43, 50 и 55 дюймов. Телевизоры оснащены технологией HDR10, звуковая система включает два динамика общей мощностью 20 Вт с поддержкой Dolby Digital.

За производительность отвечает процессор Amlogic. Встроенной памяти – 32 ГБ. Беспроводной модуль Wi-Fi 2T2R работает в двух частотных диапазонах (2,4 ГГц и 5 ГГц).

Устройства работают на операционной системе YaOS, предоставляющей доступ к экосистеме сервисов «Яндекса». Управление осуществляется с помощью голосового помощника «Алиса» через пульт.

Для семейного просмотра предусмотрен отдельный детский профиль с безопасным контентом. Выход из детского режима защищен персональным ПИН-кодом родителей.

Модель с 43-дюймовым экраном продается за 24 тыс. руб., на 50 дюймов – за 29 тыс. руб., на 55 – за 35 тыс. руб.