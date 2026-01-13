В РАН дали прогноз о магнитных бурях на Земле на этой неделе

Умеренная солнечная активность будет на протяжении всей грядущей недели формировать повышенный геомагнитный фон, но сильных магнитных бурь не прогнозируется. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

© Газета.Ru

По словам специалистов, на обращенной к Земле стороне Солнца зафиксированы несколько средних корональных дыр и небольших источников быстрого солнечного ветра, которые в течение недели будут формировать повышенный геомагнитный фон с отдельными желтыми и красными всплесками.

При этом, по мнению экспертов, причин для сильных магнитных бурь в данный момент нет.

8 января на Солнце произошел мощный взрыв. Его зафиксировала Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Взрыв был зарегистрирован в середине дня с помощью коронографов. Его источник находился на обратной стороне Солнца, и поэтому не мог наблюдаться спутниками.