NASA отменят важнейшую для человечества миссию

Миссия NASA по доставке образцов марсианских пород отменена из-за сокращения бюджета. Об этом сообщает sciencealert.com.

Несмотря на десятилетия исследований и доказательства благоприятных условий для жизни на Марсе, собранные марсоходами Curiosity и Perseverance, программа MSR, включавшая возвращение образцов на Землю, прекращена.

Perseverance собрал 33 пробирки с образцами, которые теперь могут быть использованы для будущих исследований на Марсе или потеряны. Средства перенаправлены на разработку новых технологий.

Будущее миссии зависит от решений NASA и ЕКА, а также планов Китая. Китайская миссия проще и может стать первой в доставке марсианских образцов на Землю. Ученые разочарованы отменой программы, но надеются на возобновление исследований в будущем.

