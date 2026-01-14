Миссия NASA по возвращению марсианских образцов оказалась под угрозой

По данным Universe Today, амбициозная миссия НАСА по возвращению образцов с Марса оказалась на грани прекращения из-за резкого сокращения бюджета. Эта программа должна была стать кульминацией исследований Красной планеты и дать ключ к пониманию ее древней обитаемости.

Марсоходы Curiosity и Perseverance за последние годы собрали богатый массив данных о планете. Они подтвердили, что на Марсе существовали теплые и влажные периоды, которые могли поддерживать жизнь. Следующим шагом было возвращение проб марсианских пород на Землю, где их можно было бы изучить в современных лабораториях, получив доступ к инструментам, недоступным на месте.

Цель миссии MSR

Программа MSR (Mars Sample Return) была признана приоритетной еще в 2011 году. На сайте НАСА говорится:

«Программа возвращения образцов с Марса — это амбициозная совместная кампания НАСА и Европейского космического агентства по доставке тщательно отобранных образцов на Землю». «Космический аппарат MSR позволит достичь одной из самых приоритетных целей научного сообщества в исследовании Солнечной системы. Возвращенные образцы произведут революцию в нашем понимании Марса и подготовят почву для полетов человека на Красную планету», — отмечают специалисты НАСА.

Первая стадия миссии — марсоход Perseverance — успешно собрал и сохранил 33 пробирки с образцами горных пород и пыли, готовые к извлечению. Однако дальнейшая судьба этих материалов теперь под большим вопросом.

Финансовые трудности и технические сложности

Изначальная стоимость миссии по возврату образцов оценивалась в 11 миллиардов долларов, позже уменьшилась до примерно 7 миллиардов после переработки архитектуры проекта. Несмотря на это, цифры оставались ориентировочными, а сама миссия чрезвычайно сложной.

План предусматривал доставку проб с поверхности Марса к посадочному модулю Perseverance. Если бы это оказалось невозможно, пара малых вертолетов должна была помочь с переносом образцов. Далее посадочный модуль должен был запустить ракету с пробами на марсианскую орбиту, где они стыковались бы с орбитальным космическим аппаратом, чтобы вернуться на Землю.

«Это была невероятно сложная задача. Каждый этап требовал точности и согласованности множества систем, которые никогда прежде не испытывались в такой последовательности», — комментируют инженеры НАСА

Возможные пути развития

В бюджете остаются средства на исследование Марса и разработку технологий, однако, как сообщают экономисты их объема недостаточно для полноценного завершения MSR. Часть финансирования может быть направлена на создание новых методов извлечения проб или изучения их прямо на поверхности планеты.

Некоторые эксперты предполагают, что новые технологии позволят анализировать образцы на месте, минимизируя необходимость их транспортировки на Землю. Однако лабораторные возможности на Марсе не могут сравниться с оборудованием земных научных центров, что ограничивает точность и глубину исследований.

Конкуренция и международные перспективы

Несмотря на приостановку миссии НАСА, вопрос возврата марсианских образцов остается открытым. Европейское космическое агентство может действовать самостоятельно, а Китай уже анонсировал собственную миссию по доставке проб с Марса. Китайский проект ориентирован на более быструю и упрощенную доставку образцов, в отличие от тщательно продуманного и научно обоснованного подхода Perseverance.

Пробирки с образцами на борту марсохода Perseverance, скорее всего, будут храниться на поверхности планеты в холодной и сухой среде, что позволяет им сохраняться в течение длительного времени.

Научное сообщество в ожидании

Для ученых, которые десятилетиями готовили и развивали миссию MSR, сильное сокращение финансирования стало серьезным ударом. Многие надеются на возрождение программы в будущем, но конкретных планов пока нет. Как отмечают исследователи, возможности изучения Марса напрямую на Земле остаются уникальными и крайне ценными для науки.