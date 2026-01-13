OnePlus 15R поступил в продажу в России

OnePlus запустила в России «монстра автономности» OnePlus 15R и еще две новинки. Смартфон выделяется рекордной батареей на 7400 мАч и новейшим чипом Qualcomm.

© OnePlus

Главный анонс — OnePlus 15R. Это универсальный смартфон для игр, фото и тяжелых задач. И ещё это первый смартфон в глобальной версии, получивший процессор Snapdragon 8 Gen 5. Согласно заявленным данным, новый чип обеспечивает прирост производительности CPU на 36%, а графической подсистемы — на 11% по сравнению с прошлым поколением (8 Gen 3).

В дополнение к мощному процессору смартфон оснастили быстрой памятью стандартов LPDDR5X Ultra RAM и накопителем UFS 4.1.

Ключевая особенность модели — аккумулятор емкостью 7400 мАч. Несмотря на внушительный объем, 15R поддерживает быструю зарядку 80W SUPERVOOC. OnePlus 15R сертифицирован сразу по четырем стандартам пыле- и влагозащиты — IP66, IP68, IP69 и IP69K, что подразумевает устойчивость даже к мойке под высоким давлением.

Для мультимедиа используется 6,83-дюймовый LTPS AMOLED-дисплей с разрешением 1.5K и частотой обновления 165 Гц — OnePlus преподносит это как хороший задел для соревновательных игр на смартфоне.

Подробные технические характеристики OnePlus 15R:

Процессор — Snapdragon 8 Gen 5

Дисплей — 6.83" LTPS AMOLED, 1.5K, 165 Гц

Аккумулятор — 7400 мАч

Зарядка — 80 Вт (SUPERVOOC)

Память — LPDDR5X Ultra RAM / UFS 4.1

Камеры

Основная — 50 Мп, f/1.8 Sony IMX906 (видео 4K/120fps) Сверхширокоугольная — 8 Мп, f/2.2 Sony IMX355

Фронтальная — 32 Мп, f/2.0

Влагозащита/пылезащита — IP69K

Цены OnePlus 15R в России:

Версия 12/256 ГБ — от 35 983 ₽

Версия 12/512 ГБ — от 40 572 ₽

Помимо смартфона, в продажу поступили два устройства из экосистемы OnePlus.

© OnePlus

OnePlus Pad Go 2 — планшет для учебы и видео/аудио. Отличается крупным 12,1" дисплеем с «фирменным» соотношением сторон 7:5, яркостью до 900 нит и поддержкой Dolby Vision. За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 7300 Ultra, а автономность обеспечивает батарея на 10 050 мАч. Работает устройство на OxygenOS 16 с функцией Open Canvas для удобной многозадачности на большой диагонали дисплея. Цена: от 24 999 ₽.

© OnePlus

OnePlus Watch Lite — умные часы весом всего 35 граммов. Оснащены ярким (3000 нит) 1,46-дюймовым AMOLED-экраном и модулем GPS для тренировок без смартфона. Часы поддерживают более 100 спортивных режимов, мониторинг SpO₂ и имеют водозащиту 5ATM. Цена: от 11 035 ₽.

Все новинки уже доступны для заказа на Ozon и AliExpress. Позже ожидается появление устройств в DNS, на Яндекс Маркете и Wildberries.