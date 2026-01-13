Ученые подтвердили теорию о формировании навыков чтения

Исследователи из России и Канады впервые проследили за тем, как взрослые и дети реагируют на часто и редко употребляемые слова при чтении, что помогло им подтвердить популярную теорию о наличии двух путей чтения в мозге человека.

Результаты опытов исследователей были представлены в статье в научном журнале Psychophysiology.

"Мы проследили при помощи магнитного энцефалографа за тем, как частота употребления тех или иных слов, а также возраст добровольцев влияли на силу, продолжительность и характер активации их коры в процессе чтения. Эти замеры позволили нам получить уникальные свидетельства того, как протекает взросление двух путей чтения, и получить новые аргументы в пользу теории двойного каскада", - пишут исследователи.

Как объясняют авторы открытия, еще в конце 1970 годов ученые выдвинули теорию, что мозг человека обрабатывает читаемый текст на двух уровнях - на лексическом и сублексическом. В первом случае нервная система очень быстро распознает уже знакомые ей слова, пользуясь своеобразным внутренним "словарем", тогда как второй, более медленный, используется при чтении незнакомых сочетаний букв.

Ученые давно пытаются понять, как формируются эти пути чтения, однако до настоящего времени им удавалось получить лишь противоречивые результаты наблюдений. Российским и зарубежным ученым удалось преодолеть эту проблему при помощи системы магнитной энцефалографии, способной фиксировать мозговую активность с точностью до миллисекунды. Используя этот прибор, нейрофизиологи проследили за активацией мозга трех десятков взрослых и детей в возрасте от 7 до 12 лет при чтении наборов реальных и вымышленных слов.

Эти замеры показали, что реальные и часто встречающиеся слова вызывали относительно короткие и средние по силе всплески активности в височных долях мозга взрослых, связанных с распознаванием и пониманием слов. Редко встречающиеся слова вызывали более длительную и выраженную реакцию, что хорошо вписывается в идею двух маршрутов чтения: знакомые слова проходят по короткой траектории, а незнакомые - по более трудоемкому пути.

При этом мозг детей тратил значительно больше времени и ресурсов на обработку этих стимулов, а также задействовал в этом процессе и зрительные регионы в затылочной коре. Также дети тратили примерно одинаковое количество времени на обработку редких слов и вымышленных слов, что говорит о том, что автоматический способ чтения у них еще не закончил формироваться. Это свидетельствует о том, что базовые механизмы чтения формируются у детей рано, но постепенно становятся более экономными, точными и быстрыми, подытожили исследователи.