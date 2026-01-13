Ученым удалось раскрыть загадку таинственного сигнала из космоса

Международная команда ученых во главе с Эндрю Леваном из Университета Радбауд (Нидерланды) исследовала уникальный космический сигнал — гамма-всплеск GRB 250314A, который шел к Земле около 13 миллиардов лет. Он был зарегистрирован 14 марта 2025 года астрономами из Франции и Китая и длился всего 10 секунд, передает aif.ru.

Это один из немногих известных науке сигналов, пришедших из первых миллиардов лет существования Вселенной. Как заявил Леван, событие является крайне редким и важным для понимания ранних этапов космической эволюции.

По основной версии, всплеск был порожден взрывом одной из самых ранних сверхновых звезд. Однако исследователей озадачило сходство этого древнего взрыва со вспышками современных звезд. Ранее считалось, что первые звезды были массивнее, горячее, содержали меньше тяжелых элементов и погибали иначе.

Данное открытие ставит под вопрос существующие представления о ранней Вселенной и показывает, что процессы звездной эволюции могли происходить в ней более сложным образом, чем предполагалось. Ученые надеются, что дальнейший анализ поможет раскрыть природу первых звезд и этапов формирования космоса.