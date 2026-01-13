Анонсирован Android-смартфон с клавиатурой в стиле Blackberry

Китайская компания Unihertz объявила о скорой презентации смартфона Titan 2 Elite. Это обновленная версия устройства с QWERTY-клавиатурой, которую покажут в начале марта на MWC 2026, сообщает Rozetked.

© Газета.Ru

Базовая модель Titan 2 была представлена летом 2025 года на платформе Kickstarter и позиционировалась как нишевый Android-смартфон в стиле устройств BlackBerry. Ключевыми недостатками модели пользователи называли значительную толщину (11 мм) и вес (235 г). Ожидается, что в версии Elite Unihertz снизит габариты корпуса, уменьшит массу устройства, а также откажется от угловатого дизайна в пользу более скругленных форм.

Технические характеристики и ориентировочная цена Titan 2 Elite пока не раскрываются. Компания планирует представить подробности непосредственно в ходе MWC 2026.

Интерес к смартфонам с физической клавиатурой сохраняется и у других производителей. Так, в 2026 году компания Clicks показала на выставке CES 2026 смартфон Communicator с QWERTY-клавиатурой, стоимость которого составила $499.