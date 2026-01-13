Найдена загадочная ритуальная маска возрастом более 3000 лет

Управление культуры и древностей Бахрейна (BACA) объявило о важной археологической находке на участке Хилла. Археологи обнаружили глиняную голову из фаянса, датируемую более чем 3 300 лет назад.

© naukatv.ru

Этот артефакт, известный как фаянсовая маска, относится к периоду Среднего Дильмуна и дает новые сведения о погребальных обычаях и жизни элиты древнего Бахрейна.

Редкий артефакт с глубоким историческим контекстом

Маска была найдена в групповом захоронении, где покоились останки двух женщин и младенца. Она представляет собой всего второй известный экземпляр подобного рода на территории страны, что подчеркивает уникальность открытия. Археолог Машааль Аль Шамси, руководящая раскопками, отметила:

«Необходимо провести дальнейшие исследования фаянсового лица. Это один из тех предметов, которые не были достаточно изучены, особенно в Бахрейне. Есть только одна научная статья, где он кратко упоминается».

Маска находится в коллекции для последующего детального анализа. Ученые планируют изучить ее вместе с другими предметами захоронения, чтобы понять социальные и ритуальные особенности древнего Бахрейна.

Археологический комплекс Хилла

Хилла, расположенная на юге страны, является ключевым археологическим объектом, где сохранились слои цивилизаций Дильмун. Раскопки сосредоточены на периоде Среднего Дильмуна (около 1600–1000 годов до нашей эры), когда развивались торговые сети, сложились особые ритуальные практики и укрепились социальные структуры.

Помимо маски, археологи извлекли несколько предметов из могилы и прилегающих слоев. Среди них кольца из ракушек, швейное шило, большая керамическая ваза и аппликаторы для сурьмы. Эти находки помогают реконструировать обычаи погребений и демонстрируют уровень мастерства и символическое значение предметов для людей того времени.

Фаянсовая маска и культура Дильмун

Дильмун упоминается в древних текстах Месопотамии как важный торговый центр, связывавший Месопотамию с Индской долиной и Аравийским полуостровом. Сегодня Бахрейн считается основным ареалом Дильмуна, где обнаружены тысячи курганов и поселений.

Фаянсовая маска, вероятно, играла роль в погребальном ритуале и могла символизировать статус умершего. Коллективные захоронения, подобные найденной в Хилле, позволяют ученым изучать семейные и социальные структуры, а также духовные верования древнего общества.

Маска изготовлена из фаянса, что уже само по себе было редкостью. Ее форма и детали остаются загадкой, поскольку сопоставимых артефактов в стране почти нет. Археологи надеются, что изучение маски и других предметов раскроет больше о погребальных традициях, ремесленных навыках и символике периода Дильмуна.

«Редкая фаянсовая маска откроет новые перспективы в изучении мастерства, символики и погребальных традиций древнего Бахрейна», — отмечают исследователи.

Находка дает уникальную возможность прикоснуться к жизни общества, существовавшего более трех тысячелетий назад, и укрепляет понимание исторического значения Бахрейна как культурного центра Персидского залива.