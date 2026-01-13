Meizu представила новое ИИ-устройство

Китайский производитель технологической продукции Meizu представил на своём мероприятии инновационное устройство Meizu 22 Next, призванное переосмыслить взаимодействие человека и машины.

© Meizu

Особенности

Meizu 22 Next, также известный как AI Cube, позиционируется как новый тип гаджета, ориентированный на искусственный интеллект и призванный изменить способы взаимодействия пользователей с технологиями.

Устройство выполнено в компактном 4-дюймовом форм-факторе и может использоваться как автономный интеллектуальный терминал с поддержкой 5G, работающий под управлением новой операционной системы Meizu – AIOS.

Для работы устройства не требуются приложения – управление осуществляется с помощью голосовых команд, а все процессы выполняются мгновенно.

Благодаря собственному «движку аватаров» гаджет способен отображать более 100 различных эмоциональных выражений во время общения с пользователем. Функция «памяти ИИ» позволяет устройству изучать привычки, настроение и показатели здоровья пользователя, предлагая персонализированные проактивные рекомендации.

Кроме того, Meizu 22 Next может управлять смартфонами, устройствами умного дома и даже транспортными средствами через экосистему Meizu One-Flow. Устройство можно носить на шее в качестве аксессуара, размещать на рабочем столе или использовать как автомобильного помощника. С помощью этого гаджета Meizu стремится положить конец эре приложений и открыть эпоху искусственного интеллекта, ориентированного на выполнение задач.

Сроки выхода

Цены и сроки начала продаж Meizu 22 Next производитель пока не объявил.