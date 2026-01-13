Назван самый востребованный смартфон в России в 2025 году

Лидерами по продажам смартфонов в 2025 году в натуральном выражении стали Xiaomi и Samsung, на которые пришлось 22% и 14% всех проданных устройств соответственно. В то же время наибольшая доля выручки по-прежнему формируется за счет смартфонов Apple — 28% рынка в денежном выражении, говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе МТС.

© EPA/ТАСС

Xiaomi по итогам года сохранила статус самого массового бренда на российском рынке, тогда как Samsung продемонстрировала наиболее динамичный рост, увеличив присутствие как в количественном, так и в денежном выражении. Это отражает усиление позиций компании в среднем ценовом сегменте (20–40 тыс. руб.) и в категории устройств стоимостью свыше 60 тыс. руб.

Бренды Tecno и Realme продолжили наращивать долю за счет конкурентной ценовой политики и расширения модельного ряда, постепенно сокращая разрыв с лидерами. Apple, в свою очередь, сохраняет лидерство по выручке благодаря высокой средней цене своих устройств.

По итогам 2025 года в России было реализовано 23,6 млн смартфонов на общую сумму 574 млрд руб. Средняя цена устройства достигла 24,3 тыс. руб.

В структуре продаж в натуральном выражении лидирующие позиции по-прежнему занимает бюджетный сегмент: смартфоны стоимостью до 10 тыс. руб. обеспечили более трети всех продаж.

Вместе с тем наиболее заметную динамику показал средний ценовой сегмент 20–40 тыс. руб. Его доля увеличилась почти на 2% и достигла 20% в штуках и 22% в деньгах — каждый пятый проданный смартфон в стране относится именно к этой категории. Дополнительный рост зафиксирован и в сегменте 40–60 тыс. руб., доля которого выросла с 4% до 5% в натуральном выражении.

Самым востребованным смартфоном на российском рынке в 2025 году стал Realme Note 60X, занявший 2,4% продаж в штуках. За ним следуют Xiaomi 14C (2,2%) и Xiaomi A3X (1,8%). При этом по объему выручки рынок по-прежнему возглавляют устройства Apple.