Глава OpenAI рассказал, как технологии изменят карьерные возможности

Сэм Альтман, CEO OpenAI, представил оптимистичный сценарий будущего рынка труда, связанного с развитием искусственного интеллекта. В интервью YouTube-проекту Huge If True он заявил, что к 2035 году выпускники университетов смогут претендовать на высокооплачиваемые и нетривиальные профессии, включая работу, связанную с исследованием Солнечной системы.

Альтман предположил, что выпускники колледжей в 2035 году смогут начать «сверхвысокооплачиваемую и сверхинтересную» карьеру, исследуя Солнечную систему на космических кораблях, в то время как сегодняшняя рабочая сила застрянет в том, что он называет «действительно скучной старой работой».

Альтман отметил, что автоматизация действительно может сократить часть офисных позиций начального уровня уже в ближайшие годы. Однако в долгосрочной перспективе технологии приведут не к дефициту рабочих мест, а к появлению новых ролей и целых индустрий, которые сегодня сложно представить.

В качестве иллюстрации он привел собственную карьеру: позиция главы OpenAI, по его словам, была бы немыслима еще десять лет назад. Альтман подчеркнул, что скорость изменений продолжит расти, а следующее десятилетие окажется куда более революционным, чем нынешнее.

Отдельно он выделил возможности для молодого поколения и предпринимателей. Современные технологии, считает Альтман, позволяют даже одиночным командам создавать компании с миллиардной капитализацией, одновременно влияя на развитие науки, бизнеса и общества.

В начале декабря прошлого года Альтман призвал сотрудников сосредоточиться на повышении качества ChatGPT. Такое заявление он сделал после запуска компанией Google ИИ-модели Gemini 3.