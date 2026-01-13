Межзвездный объект 3I/ATLAS сохраняет необъяснимую яркость

Американский астроном Дрю Досс сообщил о новых аномалиях в поведении межзвездного объекта 3I/ATLAS. По его данным, яркость объекта после прохождения ближайшей точки к Солнцу (перигелия) остается значительно выше расчетных значений, передает aif.ru.

Как отмечает ученый в своем канале в социальной сети X, это явление может быть связано с необычным составом кометы или объясняться наличием «антихвоста» — струи газа и пыли, направленной в сторону Солнца, а не от него, что противоречит поведению типичных комет.

Это может указывать на то, что комета состоит из более крупных, возможно, металлических пылевых частиц, заявил Досс. Объект продолжает движение по расчетной траектории к точке сближения с Юпитером, которое ожидается в марте 2026 года.

Напомним, 3I/ATLAS, обнаруженный в июле 2025 года, с момента своего открытия вызывает споры в научном сообществе. Ряд исследователей, включая гарвардского астрофизика Ави Леба, указывают на его нетипичное поведение, допуская искусственное происхождение объекта. Ранее с помощью телескопа «Хаббл» уже фиксировались его аномальные характеристики.