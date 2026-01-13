X закрыла бесплатный доступ к генерации изображений в Grok

Платформа X пересмотрела правила использования визуальных возможностей чатбота Grok. Как пишет портал «boda», генерация и редактирование изображений внутри социальной сети теперь доступны только пользователям с платной подпиской.

Как следует из переписки Grok с пользователями, бесплатный доступ к функции был отключён именно на платформе X. При этом в самостоятельном приложении Grok изображения по-прежнему можно создавать без подписки.

Ранее инструмент позволял загружать фотографии и менять их содержание. Эта функция быстро стала популярной, но одновременно привела к появлению большого числа спорных изображений, включая сексуализированный контент и материалы с участием публичных персон без их согласия.

Именно эти сценарии использования вызвали волну критики со стороны властей и общественных организаций в разных странах. Регуляторы обратили внимание на отсутствие достаточных ограничений и риски злоупотреблений.

В X подчеркнули, что осуждают создание незаконного контента и намерены соблюдать действующие правила. Илон Маск также указал, что за использование Grok в противоправных целях будут применяться стандартные меры ответственности.

На фоне давления со стороны Евросоюза, Великобритании и Индии платный доступ к функции выглядит как попытка снизить массовость её использования и продемонстрировать контроль над ситуацией, не меняя саму технологическую основу инструмента.