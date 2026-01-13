Перечислены самые продаваемые смартфоны и ноутбуки в зимние каникулы

В «М.Видео» зафиксировали повышенную покупательскую активность в рознице и онлайн с 31 декабря по 11 января, а ключевыми категориями по спросу стали смартфоны, умные колонки, планшеты, телевизоры и прочие. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

Так, в сегменте смартфонов в количественном выражении лидировали доступные модели с увеличенным объемом памяти. Россияне все чаще выбирают конфигурации на 128 и 256 ГБ даже в бюджетных линейках, ориентируясь на более длительный жизненный цикл устройства. В денежном выражении основную выручку категории традиционно сформировали устройства Apple, а одним из самых востребованных товаров стал iPhone 17 Pro в минимальной конфигурации на 256 ГБ. Существенный вклад в оборот также обеспечили флагманские модели Samsung и Huawei, а также массовые решения под брендом Redmi.

Игровые консоли и видеоигры традиционно заняли значимую долю праздничного спроса. Наиболее массовым выбором покупателей оставалась PlayStation 5 Slim, хотя сохранялся высокий интерес и к версии PlayStation 5 Pro. В сегменте портативного гейминга устойчивый спрос демонстрировал Steam Deck OLED, а среди универсальных семейных решений — Nintendo Switch 2. В продажах игр для PlayStation преобладали крупные сюжетные и семейные проекты, актуальные как для новой, так и для предыдущей генерации консолей.

В категории ноутбуков в период зимних каникул доминировали устройства Apple. Наибольшим спросом пользовались MacBook Air с диагоналями 13 и 15 дюймов на чипе M4, при этом покупатели активно выбирали версии с увеличенным объемом накопителя и в цвете «небесно-голубой», который стал одним из самых популярных в праздничный период.

Сегмент телевизоров показал устойчивый спрос на модели Hisense. Наиболее востребованными стали устройства линеек E7Q и U7Q, включая версии Pro.

Категория умных устройств и носимой электроники продемонстрировала один из самых высоких темпов роста. Существенный вклад внесли умные колонки, прежде всего решения экосистем «Яндекс» и Сбер. В носимой электронике сохранялся высокий интерес к смарт-часам и фитнес-устройствам Huawei, а также к умным кольцам.

В сегменте планшетов устойчивым спросом пользовались модели Huawei с диагональю 11–11,5 дюйма и поддержкой LTE, которые чаще всего приобретались для учебы, развлечений и семейного использования.

Среди мелкой бытовой техники одним из главных хитов праздничного периода стали аэрогрили от Haier, Tefal и Carrera.