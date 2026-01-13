Маск назвал целью SpaceX встречу с инопланетянами

Американский миллиардер Илон Маск назвал целью своей компании SpaceX встречу с инопланетянами, сообщает РИА Новости.

© nsn.fm

По его словам, его долгосрочная цель — превратить межзвездные путешествия из научной фантастики в реальность. С этой елью следующим этапом станет создание крупных космических кораблей, способных доставлять людей на Луну, Марс и другие планеты, а татем - в другие звездные системы, где, как считает бизнесмен, человек сможет встретить инопланетян или обнаружить инопланетные цивилизации.

Маск заявил, что SpaceX вывела на орбиту и управляет более 9 тыс. спутников

До этого Маск признался в отсутствии веры в инопланетян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».