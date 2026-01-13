На МКС преждевременно сменился командир

Космонавт Сергей Кудь-Сверчков принял командование МКС в понедельник, 12 января. Он стал 36-м по счету россиянином, из тех, кто когда-либо возглавлял экипаж Международной космической станции.

© Роскосмос

Смена командира на Международной космической станции произошла раньше срока, – исполнявший обязанности командира Майкл Финк сложил свои полномочия в связи со срочным возвращением на Землю из-за болезни одного из членов экипажа Crew-11. Ему понадобилась помощь хирургов. По правилам, если одному из членов команды, прилетевшей на одном корабле, требуется эвакуация, то весь экипаж возвращается с ним. Таким образом, Зена Кардман, Майкл Финк, Кимия Юи и российский космонавт Олег Платонов все вместе отчаливают от МКС на корабле компании SpaceX 15 января.

В связи с этим в понедельник в космическом «доме» прошла церемония передачи командования станцией: Майкл Финк передал символический ключ от МКС космонавту Сергею Кудь-Сверчкову. Сразу вслед за этим, по традиции, прозвучал удар в корабельный колокол.

В задачи командира экипажа станции входит руководство международным экипажем (включая российский и американский сегменты), обеспечение безопасности космонавтов и астронавтов, информирование Центров управления полётами в Королёве и в Хьюстоне в случае нештатных ситуаций.

В прошлом, 2025 году российские космонавты дважды становились командирами экипажей МКС: в марте им был Алексей Овчинин, в августе – Сергей Рыжиков.

Всего же за 25 лет работы Международной космической станции представители России становились командирами МКС 36 раз (включая нынешнее назначение Кудь-Сверчкова). Американские астронавты руководили экипажами космического «общежития» 31 раз (сред них было 5 женщин). На третьем месте оказались японцы (3 раза). Представители Италии, Бельгии, Канады, Германии, Франции и Дании становились командирами МКС лишь по одному разу.

Перечислим ряд интересных фактов, связанных с командованием МКС.

Космонавту Геннадию Падалке принадлежит первое место по количеству экспедиций, в которых он становился командиром – их было пять.

Самым молодым командиром на МКС стал россиянин Сергей Волков, назначенный на этот пост 17 апреля 2008 года в возрасте 35 лет.

Экспедиция МКС-65 в 2021 году стала рекордной по количеству сменявшихся в ней командиров – их было три.

Дольше всех непрерывно командовал экипажем МКС россиянин Сергей Прокопьев, – это происходило без малого год: с 12 октября 2022 года по 26 сентября 2023 года.

Самый же короткий период командования станцией принадлежит американке Шеннон Уокер, командовавшей МКС в течение 12 дней с 15 по 27 апреля 2021 года.