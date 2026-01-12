В СМИ появилось видео самой сильной с начала года вспышки на Солнце. Об этом сообщает РИА Новости.

На видео можно рассмотреть, как на поверхности Солнца образуется скопление протуберанцев. После этого образование быстро увеличивается.

Центр солнечной активности, который можно рассмотреть на видео, ранее вышел на сторону, обращенную к Земле. За 4 дня он стал причиной уже 2 вспышек, которые отнесли к высшему X-классу. Как заявили ученые, в течение двух суток эта область Солнца станет видна с Земли. При этом, влияние вспышек на Землю ученые исключили.

Ранее Землю накрыла мощная магнитная буря с полярными сияниями.