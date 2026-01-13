«Четверка» для зумеров: от Apple ждут новый айфон в винтажном дизайне

Илья Корнейчук заявил НСН, что на старые модели смартфонов нельзя ничего установить, но они пользуются популярностью у зумеров из-за интереса к ретрогаджетам.

Если компания сделает современную версию iPhone 4 и добавит функцию с винтажными фото, они «попадут» в аудиторию из-за ностальгии, заявил НСН ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech Илья Корнейчук.

Зумеры полюбили iPhone 4 для съемки фото с эффектом зернистости, пишут СМИ. Спрос взлетел на 1000% в начале 2026 года. Гаджет завирусился в соцсетях, где пользователи стали публиковать ролики со старыми фото и эффектами, которые дают «зернистый» винтажный результат. Такой визуальный стиль быстро набирает просмотры. Цена айфона на вторичном рынке взлетела до 2,5–3 тыс. рублей. Специалисты, однако, напоминают, что его ОС (iOS 7.1.2) уязвима, и доверять гаджету конфиденциальные данные опасно. Корнейчук объяснил, что на старые модели нельзя будет ничего установить.

«Если вы беспокоитесь, что ваши данные будут утекать за рубеж, они и на новых айфонах утекут. На старом айфоне программы просто не будут работать, я не уверен, что там даже приложения соцсетей можно поставить. Например, на айпад первого поколения вы уже ничего не поставите из приложений. Apple выпускает обновления ОС, если не обновлять, планшет или телефон начинает работать очень медленно, это делается для совместимости с новыми программами. Люди развлекаются в этом случае просто. Если хакеры захотят взломать эти айфоны, конечно, это будет легко», - отметил он.

При этом Корнейчук предположил, что сама компания может воспользоваться этим трендом.

«Я считаю покупку старых айфонов странным трендом. Я прекрасно понимаю людей, которые покупают пленочные камеры, старую оптику, это настоящее. А iPhone 4 нельзя назвать ретро, лучше уж тогда покупать «мыльницы». Но я думаю, что Apple могут на это посмотреть и выпустить новый айфон в том же корпусе. Это было бы здорово, дизайн у «четверки» был классный. Это был шарм, люди многие ностальгируют. Если компания сделает современную версию и добавит функцию с винтажными фото, они попадут в аудиторию», - добавил собеседник НСН.

Сейчас вся продукция компании Apple в Россию ввозится через третьи страны, но неофициальные магазины предлагают цены на 40% ниже, заявил НСН блогер и эксперт по гаджетам Wylsacom (Валентин Петухов).