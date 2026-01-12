Ученые обнаружили новый класс космических объектов с черной дырой в центре

Ученые из Института астрофизики имени Макса Планка в Германии заявили, что они могли обнаружить новый класс космических объектов с черной дырой в центре. Об этом сообщает Space.com.

© Event Horizon Telescope Collaboration

Объект был впервые обнаружен в 2025 году из-за сильного гравитационного воздействия. При этом, открытие расположено на расстоянии около 11 миллиардов световых лет от Земли — это делает его самым удаленным из когда-либо обнаруженных космических тел. Ученые описывают объект как «совершенно темное и загадочное тело массой в 1 миллион солнц».

На данный момент об объекте известно не так много информации. Предполагается, что в центре этого космического тела находится черная дыра или плотное звездное ядро, которое составляет около четверти от общей массы объекта.

«По мере удаления от центра плотность объекта сглаживается, образуя большой дискообразный компонент. Это структура, которую мы никогда раньше не видели, поэтому это может быть новый класс темных объектов», — сообщила руководитель группы ученых Симона Веджетти.

Помимо этого, ученые сравнили данные объекта с различными моделями темной материи. Как выяснилось, ни одна из этих моделей не может объяснить к какому классу космического тела относится находка.