Столкновение с астероидом Диморф повлияло на его спутник Дидим

Исследование двойной системы астероидов Дидим-Диморф показало, что эксперимент со столкновением повлиял на оба космических тела, хотя изначально в нем участвовал только Диморф. Об этом сообщает Naked Science.

© ESO/M. Kornmesser

Эксперимент произошел в 2022 году — массивный космический аппарат DART на полном ходу столкнулся с 170-метровым астероидом Диморф. Это привело к взрыву обломков, хвост из которых растянулся на тысячи километров. Цель эксперимента — проверить потенциал технологии планетарной защиты, на случай приближения крупного небесного тела к Земле.

Но дальнейшее наблюдение за астероидами показало, что эксперимент привел и к другим результатам. Например, сам Диморф заметно ускорил свое вращение вокруг своего более крупного соседа — 800-метрового Дидима. До столкновения астероид делал полный круг за 11 часов 55 минут — после эксперимента это число сократилось до 11 часов 22 минут.

При этом, поведение Дидима тоже изменилось после эксперимента. Хотя астероид находится в 720-750 метрах от Диморфа, расчеты международной группы ученых показали, что после эксперимента период его вращения увеличился на 0,18 секунды — Дидим слегка замедлился.

Как считают ученые, это могло произойти из-за воздействия обломков Диморфа. Так как Дидим мог попасть в шлейф своего спутника, его поверхность могла изменить форму, а любое перераспределение масс тела меняет скорость его вращения. Согласно расчетам, для подобного замедления Дидим должен уменьшиться вдоль оси вращения на 13 миллиметров, но стать шире на 9 миллиметров.