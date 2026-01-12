Apple официально объявила о скором добавлении ИИ Google Gemini в Siri

Apple официально подтвердила, что обновленная версия голосового ассистента Siri будет работать на базе языковых моделей Google Gemini. Об этом компания сообщила CNBC, подтвердив многочисленные утечки.

© Газета.Ru

Осенью 2025 года Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Apple готовится заключить с Google соглашение об использовании Gemini стоимостью около $1 млрд в год. В официальном заявлении компания отметила, что после анализа доступных вариантов именно технологии Google были признаны наиболее подходящей основой для развития Apple Foundation Models.

По данным Bloomberg, до принятия этого решения Apple рассматривала альтернативные сценарии, включая интеграцию моделей от OpenAI и Anthropic, а также потенциальные сделки по приобретению Mistral AI и Perplexity. В итоге компания сделала выбор в пользу стратегического партнерства с Google.

Кадровые изменения в руководстве ИИ-направления также стали частью пересмотра стратегии. В декабре 2025 года Apple объявила об уходе главы по развитию искусственного интеллекта Джона Джаннандреа. Его пост занял Амар Субраманья, ранее работавший в Microsoft и до 2018 года возглавлявший разработку Gemini в Google.

В ноябре обозреватель Bloomberg Марк Гурман заявил, что после перехода на Gemini релиз обновленной Siri планируется на весну 2026 года с выходом iOS 26.4.