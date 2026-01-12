В Японии умерла «гениальная обезьяна» Ай

В Японии умерла самка шимпанзе Ай, которую называли «гениальной обезьяной». Об этом сообщает South China Morning Post.

© ResearchGate

Ай было 49 лет. Причиной смерти назвали полиорганную недостаточность и возрастные заболевания.

Шимпанзе Ай стала известной из-за своих когнитивных способностей — обезьяна знала более 100 китайских иероглифов, английский алфавит, арабские цифры и могла различать 11 цветов. Ай родилась в Западной Африке, но стала объектом исследовательской японской программы Ai Project, которая изучала мышление, восприятие и память приматов. Программа помогла значительно расширить представления об интеллекте обезьян.

Когнитивные способности Ай оценивались как «выдающиеся», из-за чего обезьяна стала объектом многих научных работ. В 2000 году у нее родился сын Аюму, из-за чего ученые смогли изучить наследственность когнитивных функций у шимпанзе. Как сообщили в Центре эволюционных истоков человеческого поведения при Киотском университете, изучение Ай сыграло важную роль не только для понимания разума шимпанзе, но и в изучении эволюции человеческого разума.