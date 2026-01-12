Космические «утконосы»: астрономы нашли на заре Вселенной ни на что не похожие объекты

Наблюдения космического телескопа «Джеймс Уэбб» выявили необычные компактные объекты, которые озадачили астрономов. Объекты сочетают в себе признаки звезд и галактик, из-за чего исследователи неофициально прозвали их «утконосами» — по аналогии с животным. Открытие может пролить свет на процессы формирования галактик в ранней Вселенной, пишет Space.com.

© NASA, ESA, CSA, S. Finkelstein (UT Austin)

Объекты выглядят как крошечные точки света, однако более детальный анализ показал, что их структура и спектральные характеристики ближе к галактикам.

«Если рассматривать все признаки по отдельности, они кажутся несочетаемыми — как у утконоса. Но вместе они образуют цельную картину», — пояснила астроном Хаоцзин Янь из Университета Миссури.

Результаты были представлены на ежегодной встрече Американского астрономического общества и опубликованы на сервере препринтов arXiv. После запуска телескопа в 2021 году телескоп уже не раз фиксировал объекты неясной природы, что побудило исследовательскую группу провести систематический поиск аномалий.

Ученые проанализировали около 2000 компактных источников и в итоге выделили девять объектов, которые оказались немного крупнее точек света, но при этом сохраняли компактную форму. Их свет более рассеян, чем у звезд, однако недостаточно протяженный для классических галактик. В спектрах этих объектов обнаружены узкие эмиссионные линии, характерные для активного звездообразования.

Изначально исследователи рассматривали версию, что это квазары — яркие активные ядра галактик. Однако объекты оказались слишком тусклыми, а их спектральные линии — уже, чем у квазаров.

По словам Янь, это исключает их из известных классов квазаров, они могут представлять собой ранее неизвестный тип активных галактических ядер.

Альтернативная гипотеза предполагает, что «утконосы» — это крайне молодые звездообразующие галактики возрастом менее 200 млн лет. В таком случае их компактный размер и «мирный» характер звездообразования выглядят особенно необычно и указывают на процессы, ранее не наблюдавшиеся астрономами.

Пока остается неясным, с каким именно типом объектов столкнулись ученые. Команда надеется обнаружить новые примеры в будущих наблюдениях.