Могут ли животные читать?

Хозяева домашних питомцев иногда отмечают, что их кошки или собаки любят смотреть, когда они читают. Получается, животные тоже могут читать? Некоторые виды и впрямь обладают удивительной способностью понимать символы, но чтение — немного другое. Портал popsci.com рассказал, почему.

© Unsplash

Для примера можно взять тех же бонобо. Сотрудники «Инициативы по сохранению и восприятию приматов» в штате Айова потратили десятки лет на то, чтобы познакомить этих приматов с лексиграммами — визуальными символами, которые выражают множество значений. От бананов до абстрактных идей. Бонобо используют лексиграммы с помощью компьютеризированных тачскринов, чтобы общаться с людьми и посетителями.

Например, они могут просить свои любимые лакомства, отмечать, с кем из сородичей они хотят быть рядом, а также просить людей поиграть с ними. Бонобо по имени Канци, умерший в возрасте 44 лет, был суперзвездой — он освоил сотни лексиграмм и мог творчески сочетать их. Так, один раз он назвал бобра «водяной гориллой».

Бонобо — не единственные животные, способные расшифровывать созданные человеком символы. Попугаи могут общаться со своими хозяева с помощью планшета, дельфинов можно научить читать двухмерные символы как команды, а голуби так и вовсе могут визуально отличать корректные слова от неправильных. В Новой Зеландии четырех голубей научили распознавать дюжины слов; самый умный из четверки выучил примерно 60 слов и мог отличать их примерно от 1 000 неправильных. На экране каждое слово появлялось рядом со звездой, и, награждая птиц лакомством, исследователи научили их клевать «реальные» слова.

При этом голуби также замечали распространенные паттерны букв, что позволяло им делать догадки с теми словами, которые они раньше не видели. Есть вероятность, что и многие другие животные с хорошим зрением могут научиться тому же.

Но можно ли приравнять способность распознавать символы к чтению? По мнению многих экспертов, нет. Дело в том, что чтение — феномен из сферы лингвистики, и ученые расценивают его как двухэтапный процесс. На первом мозг должен расшифровать слова, что превращает буквы в звуки; здесь задействуется знание фонетики, частые паттерны букв и понимание фундаментальных элементов слов. А на втором этапе мозг объединяет эти звуки в слово, обладающее определенным смыслом. Для этого, в свою очередь, нужно знание синтаксиса, значений слов, контекста и идей.

Поскольку животные обладают ограниченной способностью понимать человеческий язык, они не могут «читать» так же, как это делают люди. Даже для самих людей чтение — не врожденный биологический навык, а сравнительно недавнее культурное изобретение. Чтение и письмо зародились всего пять или шесть тысяч лет в Месопотамии, а Homo sapiens появились на Земле аж 300 000 лет назад. Человек жил на планете задолго до рождения письменности и чтения.

У людей способность читать формируется благодаря жизненному опыту и социальному контексту. Если говорить о бонобо Канци, его способность пользоваться графическими символами для коммуникации с людьми появилась благодаря тому, что он вырос в среде, где постоянно присутствовали оба элемента. Приматы, выросшие без влияния дикой природы и человека, не смогли показать тех же результатов.

Другими словами, ученые не приравнивают владение символами среди животных к человеческому чтению. Для чтения нужно отлично понимать язык людей, на что животные просто не способны.