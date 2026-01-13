Как скачать музыку на Android бесплатно: 7 простых и надежных способов

Чтобы иметь возможность послушать любимые песни даже без интернета — например, во время долгого перелета, — стоит заранее загрузить треки в телефон.

«Лента.ру» рассказывает, как скачать музыку на Android бесплатно, а также публикует список приложений, сайтов и сервисов, которые для этого понадобятся.

Как скачать музыку на андроид через стриминговые сервисы

Специальные стриминговые сервисы позволяют скачивать и прослушивать оффлайн любую музыку, которая доступна в их онлайн-каталогах. Также можно загружать целые альбомы.

Это самый простой и легальный способ скачать аудиофайлы. Однако это не бесплатно: чтобы слушать треки без интернета, нужно оформить подписку. Стоимость зависит от конкретного стриминга и срока подписки: например, в «Яндекс Музыке» ее можно купить на месяц или на год (449 и 1990 рублей соответственно), «VK Музыка» стоит 199 рублей в месяц, «Звук» — 299 рублей в месяц или 2990 в год. Также есть бесплатные пробные периоды.

Популярные стриминговые сервисы с возможностью скачивания музыки:

Spotify;

«VK Музыка»;

YouTube Music;

«Звук»;

«Яндекс Музыка».

Как скачать музыку: пошаговая инструкция

Выберите стриминговый сервис, который хотите установить. Они отличаются не только оформлением, но и функционалом: например, в одних можно смотреть клипы и слушать аудиокниги, в то время как другие предназначены исключительно для музыки.

Дождитесь завершения загрузки и откройте приложение.

Войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь.

При необходимости оформите подписку или пробный период. Откройте свой плейлист или найдите трек или альбом, который хотите скачать на устройство, через встроенный поиск.

Нажмите кнопку загрузки: обычно она выглядит как стрелочка, которая направлена вниз. Дождитесь, пока трек или альбом скачается.

Композиции появятся в отдельном разделе — например, «Скачанное», «Загруженное» или «Скачано». Название папки зависит от выбранного стримингового сервиса.

Загрузка треков с помощью стриминговых сервисов — один из самых простых и безопасных способов скачивания музыки на Android.

Как скачать музыку на андроид через мобильные приложения

Существуют специализированные приложения, которые позволяют скачивать музыку бесплатно. Их можно найти в Google Play или RuStore. Перед скачиванием стоит внимательно изучить отзывы других пользователей, чтобы установить действительно полезное и безопасное приложение.

Законно ли скачивать музыку бесплатно

Все зависит от того, какие именно композиции и из каких источников вы хотите скачать, как их потом использовать. В действующем российском законодательстве не предусмотрена ответственность за использование в личных целях контента, скачанного с «пиратских» сайтов. Так называют ресурсы, которые позволяют пользователям смотреть и слушать произведения, защищенные авторским правом, без согласия правообладателей. Это значит, что слушать и скачивать с них контент можно, не опасаясь наказания. Однако использовать такой контент для заработка нельзя. В зависимости от степени нарушения предусмотрена административная или уголовная ответственность. Например, если причиненный правообладателю ущерб составляет более 100 тысяч рублей, нарушителя ждет штраф до 200 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы.

Популярные мобильные приложения для скачивания музыки:

Zaycev.Net;

Audiomack;

Deezer;

SoundCloud;

Mp3 музыка Music Apps — Allmusic.

Как скачать музыку: пошаговая инструкция

Выберите мобильное приложение, которое хотите установить, нажмите на кнопку скачивания и дождитесь, пока оно загрузится на ваш гаджет. При необходимости разрешите установку. Откройте приложение и введите в поиске песню, которую хотите скачать. Либо откройте свой плейлист и выберите нужный трек из тех, что добавлены в него. Нажмите на нужный трек и скачайте его на устройство. Песня появится в отдельном разделе внутри самого приложения или в папке «Загрузки» (Downloads) на самом устройстве. Также трек может отобразиться в отдельной папке Music или «Музыка». При желании вы можете самостоятельно настроить, куда будут загружаться треки, чтобы упростить поиск скачанной музыки.

Как скачать музыку на андроид через Telegram-боты

Существуют специальные Telegram-боты, которые позволяют скачивать музыку на устройства с любыми операционными системами, в том числе и Android. Через них можно загружать треки с разных площадок, в том числе из «ВКонтакте», YouTube и Spotify.

Важно соблюдать осмотрительность при выборе такого способа скачивания музыки. Многие боты в качестве обязательного условия для загрузки трека предлагают пользователям подписаться на сторонние каналы, где могут публиковать вредоносные ссылки и файлы.

Также важно понимать, что Telegram-боты часто блокируют, поэтому полагаться на них без альтернативных источников скачивания в важных ситуациях не стоит.

Как скачать музыку: пошаговая инструкция

Откройте бот для скачивания треков: найти его можно по запросу «скачать музыку». Запустите бот, нажав синюю кнопку «Начать», которая появится внизу чата. Следуйте инструкции, которую пришлет бот. В зависимости от функционала и возможностей каждого конкретного бота она может отличаться. Однако обычно пользователя просят скинуть в чат название трека или ссылку на него с музыкального сайта. Многие боты также позволяют скачивать целые альбомы или треки из составленных ими плейлистов.

Также с помощью мессенджера можно скачать музыку на смартфон, используя компьютер. Для этого нужно войти с ПК в десктопную или веб-версию Telegram и отправить в чат «Избранное» заранее скачанные на ПК музыкальные файлы. Зайдя в Telegram на смартфоне или планшете, их можно будет скачать.

Как скачать музыку на андроид через торрент-клиенты

Торренты позволяют загружать файлы не с сайта или платформы, а у других пользователей, которые их уже скачали ранее. В сети большой выбор музыкальных торрент-файлов: как отдельных композиций, так и альбомов или плейлистов. Форматы тоже разные, в том числе lossless (WAV, FLAC), которые обеспечивают наивысшее качество звука.

Самые популярные торрент-клиенты:

aTorrent;

Flud;

μTorrent;

Tapeer;

tTorrent Lite.

В России многие торренты заблокированы за раздачу пиратского контента. Однако само по себе их использование не является незаконным, и легальный контент с них тоже можно скачивать.

Как скачать музыку: пошаговая инструкция

Скачайте нужный торрент-клиент на смартфон или планшет с ОС Android и запустите его. Найдите в поисковике торрент-файл, который вам нужен, и скачайте его. Телефон предложит открыть его с помощью установленных программ — выберите торрент-клиент, который установили (или нужный, если у вас их сразу несколько). Установите параметры скачивания и папку, в которой появится торрент-файл. Дождитесь завершения загрузки.

Как скачать музыку на андроид через музыкальные сайты

Существуют специальные музыкальные сайты, которые позволяют скачивать музыку на смартфоны и планшеты без установки дополнительных приложений. В числе самых популярных:

Jamendo;

Free Music Archive;

Musopen;

ZAYCEV.NET.

Как скачать музыку: пошаговая инструкция

Откройте сайт в поисковике и выберите песню, которую хотите скачать. Ее можно найти в строке поиска или в сформированных сайтом топах и плейлистах. Нажмите на кнопку или значок загрузки, чтобы скачать трек на гаджет. Дождитесь завершения скачивания.

Как скачать музыку на андроид через компьютер

Описанный выше способ с Telegram — не единственный, который позволяет передать музыкальные файлы с компьютера на гаджет с операционной системой Android. Есть и другие.

Через кабель

Этот метод считается одним из базовых. С его помощью можно перенести треки с персонального компьютера или ноутбука на телефон или планшет без использования интернета. Главное — иметь USB-кабель с нужным разъемом, который подойдет под гнездо вашего гаджета.

Как скачать музыку: пошаговая инструкция

Подключите кабель к гаджету, на который хотите загрузить музыку, и к компьютеру, на который нужные треки уже скачаны. Зайдите в настройки смартфона и откройте раздел USB, а затем кликните на «Передача данных». Вернитесь к компьютеру и откройте на нем папку, в которую ранее загрузили нужную музыку. Выделите файлы, кликните правой кнопкой мыши и во всплывающем окне нажмите на «Копировать». Также можно скопировать выделенное с помощью стандартной комбинации клавиш Ctrl + C. Затем на компьютере откройте диск смартфона, который должен был появиться при подключении кабеля. Выберите папку, в которой храните музыку, и вставьте в нее скопированные ранее файлы. Сделать это можно с помощью комбинации клавиш Ctrl + V. или кликнув по пустому полю внутри папки правой кнопкой мыши и нажав «Вставить». Дождитесь, пока все файлы появятся в нужной папке. Отключите кабель, возьмите смартфон и убедитесь, что новые треки на месте.

Скачать треки на компьютер можно разными способами, например, через музыкальные сайты, установленные приложения или с помощью специальных расширений для браузера.

Через облачные хранилища

Еще один способ перенести заранее скачанные музыкальные файлы с компьютера на телефон или планшет. В этот раз провод не понадобится, зато нужен стабильный интернет на обоих устройствах. А еще — свободное место на любом облачном сервисе, например, «Яндекс Диске» или «Google Диске».

Популярные облачные хранилища для телефонов с ОС Android

В зависимости от выбранного хранилища, а также от объема памяти, которую оно предоставляет, пользоваться им можно как бесплатно, так и по подписке.

Как скачать музыку: пошаговая инструкция