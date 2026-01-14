Представлен ИИ-смартфон размером с кредитную карту

На выставке CES 2026 компания Ikko в партнёрстве с MediaTek и SIMO представила необычный Android-смартфон под названием Ikko MindOne.

© Ikko

Сами разработчики называют новинку «ИИ-смартфоном размером с кредитную карту».

Особенности

MindOne разработан для обеспечения доступности ИИ-сервисов в условиях нестабильной или ограниченной связи. Устройство позволяет пользователям получать доступ к инструментам записи, перевода, поиска, связи и повышения продуктивности на основе искусственного интеллекта по всему миру, даже при нестабильных сетевых условиях.

Благодаря технологиям vSIM и SIMO Virtual SIM, MindOne обеспечивает:

мгновенное резервное подключение к мобильной передаче данных при недоступности основной сети Wi-Fi или физических SIM-карт;

дополнительный уровень связи для трансграничных и мобильных сценариев;

отсутствие необходимости замены SIM-карт и сложной настройки роуминга;

механизм подключения, обеспечивающий непрерывную работу ИИ-сервисов в условиях ограниченного доступа к сети.

MindOne оснащён 4,02-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц, покрытым сапфировым стеклом, устойчивым к царапинам. Устройство работает на базе процессора MediaTek MT8781 в тандеме с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Кроме того, MindOne получил основную камеру на 50 Мп с откидным механизмом, аккумулятор ёмкостью 2200 мАч, поддержку NFC и защиту корпуса от пыли и брызг по стандарту IP54. В качестве операционной системы используется Android 14 с фирменной оболочкой iKKO AI OS.

Сроки выхода и цена

Продажи Ikko MindOne стартуют в феврале текущего года. Стоимость новинки составляет $499.