Суд Варшавы продлил арест российскому археологу Бутягину

Суд в Варшаве продлил арест известному российскому археологу Александру Бутягину до 4 марта. Об этом сообщил его польский адвокат Адам Доманьский.

"Суд принял решение продлить арест Александра Бутягина до 4 марта", - приводит его слова агентство РИА Новости.

При этом Доманьский заявил, что будет подавать апелляцию, поскольку считает решение несправедливым. Слушание по делу Бутягина прошло в закрытом режиме, прессу в здание не пустили. Самого археолога также не доставили на слушание, а оставили в следственном изоляторе.

На этой неделе в окружном суде Варшавы также пройдет заседание по вопросу экстрадиции ученого на Украину. Бутягина задержали в Польше в начале прошлого месяца по обвинению в проведении незаконных археологических исследований в Крыму. На Украине ему может грозить до десяти лет тюрьмы.