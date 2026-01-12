Китай намерен запустить более 200 тыс. интернет-спутников

Китайские компании подали в ООН заявки на запуск более 200 000 интернет-спутников. Этот шаг последовал сразу после обвинений Пекина в адрес компании SpaceX в том, что она захламляет общие орбитальные ресурсы, заметила South China Morning Post.

В конце прошлого года Международный союз электросвязи (МСЭ) получил около десятка заявок от различных китайских игроков на рынке спутниковой связи.

Самые масштабные проекты — CTC-1 и CTC-2 — предусматривают вывод по 96 714 спутников каждый. Их реализует зарегистрированный 30 декабря Институт использования радиочастотного спектра и технологических инноваций.

Среди других китайских проектов, поданных в МСЭ в прошлом месяце:

проект L1 компании China Mobile на 2520 спутников — первая заявка от этой государственной телекоммуникационной корпорации,

план на 1296 спутников от поддержанной государством Shanghai Spacecom Satellite Technology, разработчика планируемого мегасозвездия «Цяньфань».

В Китае ведется работа над несколькими проектами созвездий интернет-спутников, включая сеть «Гован», которая планирует запустить около 13 000 спутников, и сеть «Цяньфань», которая намерена развернуть более 15 000 спутников к 2030 году.

Тем временем Федеральная комиссия связи США дала компании SpaceX разрешение на запуск еще 7500 спутников Starlink второго поколения, решение по заявке на еще 30 000 аппаратов еще не принято. Пекин в прошлом месяце заявил, что Starlink уже создает проблемы для безопасности и захламляет общие орбитальные ресурсы, повышая риск столкновений.

Низкая околоземная орбита (НОО) становится все более переполненной, поскольку страны спешат запустить собственные созвездия интернет-спутников, конкурируя за ограниченные радиочастоты и орбитальные ресурсы. По данным МСЭ, спутники на НОО обычно находятся на высоте от 400 до 2000 км.

По правилам МСЭ, установленным в 2019 году, операторы должны начать работу (или, по крайней мере, запустить и эксплуатировать один спутник в течение определенного времени) не позже чем через семь лет с момента подачи первоначальной заявки. После этого группировка должна быть развернута на 10% за два года, наполовину — за пять лет и полностью — за семь лет.

«Если какой-либо этап не выполнен, это не означает, что все частоты и орбиты, связанные с системой, теряются, но заявку необходимо скорректировать, чтобы отразить пересмотренный план развертывания», — пояснил регулятор.

Институт использования рочастотного спектра и технологических инноваций был создан совместно семью китайскими организациями и базируется в новом районе Сюнъань, построенном в провинции Хэбэй в 2017 году в качестве центра развития для Пекина, Тяньцзиня и Хэбэя.

Среди других спутниковых планов, представленных Китаем в МСЭ:

Tianqi-3G на 1132 спутника компании Guodian Gaoke (Пекин),

M1 компании China Mobile на 144 спутника,

YX-5 на 106 спутников компании Emposat (ранее известной как SatelliteHerd).

Кроме того, частная космическая компания GalaxySpace планирует создать сеть Galaxy-SAR-2 из 96 спутников и созвездие BlackSpider-3 из 81 спутника.