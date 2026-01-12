Anthropic запретила сотрудникам Илона Маска использовать ИИ Claude

Компания Anthropic ограничила доступ разработчикам xAI к актуальным моделям Claude в редакторе Cursor. Об этом сообщает VC со ссылкой на обозревателя Кайли Робисон, получившей доступ к внутренней переписке Anthropic в Slack.

© Газета.Ru

Как следует из сообщений, соучредитель xAI Тони У уведомил сотрудников, что недоступность моделей Anthropic в Cursor связана с обновленной политикой компании в отношении «ключевых конкурентов». По его словам, временное снижение продуктивности может стать стимулом для ускоренного развития собственных решений xAI в области инструментов программирования и ИИ-моделей.

Anthropic воздержалась от официальных комментариев. Вместе с тем в условиях использования ее продуктов указано, что клиентам запрещено применять ее сервисы для создания конкурирующих решений, включая обучение собственных ИИ-моделей. Ранее, в августе 2025 года, Anthropic уже вводила схожие ограничения для инженеров OpenAI, которые якобы использовали Claude на этапе подготовки к запуску GPT-5.

Ограничения в отношении xAI были введены на фоне репутационных рисков, связанных с чат-ботом Grok, который научился генерировать эротические дипфейки внутри социальной сети X. В результате доступ к Grok был временно заблокирован в Малайзии и Индонезии, а сама платформа перевела редактирование изображений с тегом Grok в платный режим.