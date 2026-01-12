Все iPhone подорожали в России

Все актуальные iPhone подорожали в России в начале 2026 года. На это обратило внимание издание Hi-Tech Mail.ru.

Журналисты медиа заметили, что цены на смартфоны Apple поднялись в среднем на 9-20 процентов. Так, если в декабре базовый iPhone 17 был доступен за 69 тысяч рублей, то в январе 2026-го его начали продавать за 82 тысячи рублей. Флагманский iPhone 17 Pro, который стоил 98 тысяч рублей, в январе подорожал до 117 тысяч рублей.

По словам авторов издания, новые смартфоны подорожали из-за постоянного спроса на новогодних праздниках и повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) — с 1 января она выросла с 20 до 22 процентов.

«Новый сбор обязаны уплачивать юрлица и ИП, занимающиеся ввозом или производством электронной продукции и ее компонентов», — объяснили специалисты.

Также оказалось, что подорожали многие старые модели Apple. В качестве примера авторы привели iPhone 16, который в конце 2025 года оценивали в 56 тысяч рублей. В январе такой же аппарат стали продавать за 59 тысяч рублей — стоимость увеличилась на 5 процентов.

В конце 2025 года стало известно, что стоимость iPhone 16 упала в России до 56 тысяч рублей. Полгода назад девайс оценивали в 60 тысяч рублей.