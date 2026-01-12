Как безопасно пользоваться публичным Wi-Fi

Доступ к беспроводному интернету не приведет к краже данных, если соблюдать правила безопасного подключения, заявил НСН глава Ассоциации пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Подключение к публичным Wi-Fi сетям безопасно, если не давать никакие дополнительные доступы внутри сети, а также не подсоединяться к сетям мошенников, рассказал НСН глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Трафик в публичных сетях Wi-Fi вырос почти в 11 раз на фоне отключений мобильного интернета - до 13,8 млн ТБ, подсчитал оператор Hot-WiFi. Увеличилось и число точек фиксированного беспроводного доступа, пишет издание «Ведомости». А средняя длительность сессии подключения к публичному Wi-Fi увеличилась на 12,8% год к году до 79,95 часа в 2025 году.

«Обычно подключение к публичным сетям Wi-Fi, особенно если эти сети указаны в заведении (то есть имеется название или QR-код для подключения), в целом безопасно. Но нужно помнить, что не надо давать никаких доступов внутри этой сети: например, к каким-то папкам на компьютере или тем более, если удалось найти кого-то в сети, то заходить в чьи-то папки, скачивать какой-то софт, к которому вдруг вы увидели возможность получить доступ», - рассказал Зыков.

Как правило опасность кражи персональных данных происходит, когда пользователь по ошибке подключается к сетям Wi-Fi злоумышленников.

«Мошенники используют различные инструменты для того, чтобы обмануть доверчивых граждан. Чаще это не использование публичных сетей Wi-Fi, а создание своих собственных сетей, которые мимикрируют визуально под публичные. В этом случае они могут, например, запросить код подтверждения, а на самом деле это будет код доступа к какому-то ресурсу. Есть большое количество возможностей, которые злоумышленники могут использовать, если гражданин подключится к их сети Wi-Fi», - предупредил глава ассоциации.

В некоторых регионах – например, на Камчатке – точки доступа к беспроводному интернету создают власти. Их точки Wi-Fi защищены так же, как и любые другие.

«Государство для этого кого-то нанимает, чаще всего либо интеграторов, либо местных операторов сотовой связи, которые также должны понимать особенности работы инфраструктуры, создания публичных точек так, чтобы минимизировать любые возможные риски для пользователей. Поэтому здесь, как и в любых других местах, которые используют услуги сторонних профессиональных организаций, опасности для пользователей минимальны», - добавил специалист.

