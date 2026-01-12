Мамонт оказался китом: семидесятилетняя ошибка изменила историю Аляски

Кости «мамонта», хранившиеся в музее Аляски 70 лет, оказались останками усатого кита. Радиоуглеродный анализ и исследование ДНК раскрыли вековую ошибку, поставив перед учёными новую загадку: как фрагменты скелета морского гиганта оказались в сотнях километров от побережья.

© википедия

В 1951 году археолог Отто Гайст во время экспедиции во внутренние районы Аляски, в древнем регионе Берингия, обнаружил две массивные кости — эпифизарные пластины позвоночника. Их размер и местонахождение не оставляли сомнений: они явно принадлежали гиганту ледникового периода. Гайст логично предположил, что нашёл останки шерстистого мамонта, чьи кости часто находят в этих краях. Образцы были доставлены в Музей Севера Университета Аляски, где и пролежали в запасниках более семи десятилетий, числясь в каталогах как Mammuthus primigenius. Всё изменилось, когда музейная программа «Усынови мамонта» позволила наконец провести детальный радиоуглеродный анализ окаменелостей. Результаты ошеломили учёных. Изотопы углерода показали возраст всего в 2–3 тысячи лет, что никак не соответствовало истории мамонтов, которые, как считается, вымерли в материковой части Аляски около 13 тысяч лет назад. Это могло бы стать сенсацией — самой молодой окаменелостью мамонта из когда-либо найденных, но исследователи во главе с биогеохимиком Мэтью Вуллером решили копнуть глубже.

Первым тревожным звонком стал изотопный состав костей. В них обнаружилось аномально высокое содержание изотопов азота-15 и углерода-13, что характерно не для травоядных сухопутных животных, каким был мамонт, а для обитателей моря. Такая химическая сигнатура типична для морских существ, накапливающих эти элементы из океанической пищи. Ни один мамонт из Восточной Берингии не имел подобного профиля — внутренние районы Аляски далеки от моря. Это стало первым ясным указанием на то, что кости, вероятно, имеют морское происхождение. Поскольку визуальная идентификация зашла в тупик, учёные обратились к генетике. Ядерная ДНК в образцах не сохранилась, но исследователям удалось извлечь митохондриальную ДНК для сравнения. Результат был однозначным: генетический материал совпал не с мамонтом, а с усатыми китами — северным тихоокеанским гладким китом (Eubalaena japonica) и малым полосатиком (Balaenoptera acutorostrata).

Тайны подземных океанов: как ученые собираются бурить льды ледяных планет

Однако разгадка одной тайны немедленно породила другую более интригующую. Как кости кита, возраст которых составляет более тысячи лет, оказались во внутренних районах Аляски, более чем в 400 километрах от ближайшего побережья? Учёные рассматривают несколько гипотез, каждая из которых ставит новые вопросы. Первая — возможность проникновения китов вглубь материка по древним рекам или заливам. Но учитывая огромные размеры этих морских гигантов и скромные масштабы внутренних водоёмов Аляски, а также отсутствие там подходящей для них пищи, такой сценарий кажется крайне маловероятным, хотя и не полностью невозможным. Вторая версия — человеческий фактор. Древние жители побережья принесли или привезли эти кости вглубь территории в ритуальных или хозяйственных целях. Подобные случаи известны в других регионах мира, но для внутренней Аляски это была бы первая подобная находка. И, наконец, нельзя исключать банальную ошибку в документации или смешение коллекций в начале 1950-х годов, когда Отто Гайст массово передавал в музей образцы со всей Аляски. Возможно, метки были перепутаны, и кости кита изначально происходили с побережья.

Как отмечает команда Вуллера, эта история — поразительное напоминание о том, как внешнее сходство костей крупных млекопитающих может ввести в заблуждение, и о том, как современные научные методы способны переписывать страницы музейных каталогов.