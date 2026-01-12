В Казахстане объявили дипфейки нарушением норм ислама

Религиозное управление мусульман Казахстана признало дипфейки недопустимыми с точки зрения шариата. Соответствующая фетва опубликована на официальном сайте муфтията.

В документе отмечается, что ислам не выступает против научного и технологического прогресса, однако любые новшества должны служить благу общества, справедливости и нравственным ценностям. В муфтияте подчеркнули, что технологии считаются допустимыми только в том случае, если используются в благих целях, а при применении во вред они попадают под запрет.

Религиозные деятели указали, что дипфейки, создаваемые с помощью искусственного интеллекта, способны сеять раздор в обществе и нарушать общественный порядок. По их мнению, распространение подобных материалов может подорвать единство страны и нанести серьезный ущерб социуму.

В фетве поясняется, что дипфейк — это технология, основанная на методах глубинного обучения, которая позволяет изменять внешность или голос человека на видео- и аудиозаписях, создавая поддельный контент.

Муфтият напомнил, что шариат представляет собой систему норм исламского права, основанную на Коране и Сунне — преданиях о словах и поступках пророка Мухаммеда. При этом в документе отмечается, что толкование этих норм может различаться в зависимости от правовой школы, а также традиций и обычаев конкретной страны или региона.

Ранее Индонезия временно заблокировала в соцсети X чат-бот Grok Илона Маска из-за опасений, что с его помощью может распространяться порнографический контент, созданный с помощью искусственного интеллекта.