В России разработали генератор напряжением до 25 тыс. В

Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали генератор комбинированной волны с напряжением в шесть раз выше, чем у ранее разработанных серийных образцов. Это уникальное высоковольтное устройство позволит проводить испытания электрооборудования, сообщили в пресс-службе вуза.

© НГТУ

Генератор комбинированной волны - это устройство, которое создает специальные импульсные сигналы для имитации грозовых перенапряжений и испытаний электрооборудования. Он используется для проверки устойчивости устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) и другого оборудования к переходным процессам, которые могут возникать при ударах молнии или коммутационных помехах.

"Выполненный в НГТУ генератор комбинированной волны является уникальным для России, отличаясь от представленных на рынке моделей рядом особенностей. Все серийно выпускаемые генераторы комбинированной волны имеют наибольшее выходное напряжение не более 4 тыс. вольт, наша разработка может выдавать стандартные грозовые импульсы напряжения до 25 тыс. вольт", - приводит пресс-служба слова одного из авторов разработки Дмитрия Коряко.

Он добавил, что, согласно существующим стандартам, испытания с помощью генератора должны проводиться при рабочем напряжении.

"Для проведения данных испытаний к генератору разработан внешний источник рабочего напряжения, который способен создавать рабочее переменное напряжение от 3 до 1,2 тыс. вольт и постоянное - от 3 до 1,5 тыс. вольт", - пояснил разработчик.

Как рассказал заведующий электротехнической лабораторией вуза Александр Мюльбаер, генератор создан специально для санкт-петербургской компании АО "Хакель". Для удобства эксплуатации в генераторе реализовано три режима работы: автономный, дистанционный и с помощью персонального компьютера. На текущий момент генератор прошел аттестацию в качестве средства испытания и успешно применяется в производственных условиях.