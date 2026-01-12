«Радиостанция Судного дня» передала в эфир новое загадочное сообщение

Радиостанция «УВБ-76», более известная как «радиостанция Судного дня», вышла в эфир с новым загадочным словом — «нутошато». Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала «УВБ-76».

Согласно посту, станция вышла в эфир в 10:37 по мск и передала сообщение: «НЖТИ 02403 НУТОШАТО 9317 8248».

Напомним, что радиостанция вещает с 70-х годов на частоте 4625 кГц. Ее передачи состоят из монотонного жужжания, щелчков и крайне редких речевых сообщений. Их предназначение остается неизвестным.

Отметим, что станция сохраняла молчание с 5 января. Тогда в 15:25 по мск она передала сообщение со словом «вкрапленье». До этого, 1 января, она передала слово «глотанье». 31 декабря в эфире звучала музыка, а также российский гимн и поздравление президента России Владимира Путина с Новым годом на Камчатке.