Lenovo анонсировала ноутбук с умным экраном

На выставке CES 2026 компания Lenovo представила новый ноутбук ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist.

© mobidevices.com

Новинка получила моторизованную шарнирную конструкцию и функции отслеживания положения пользователя на базе искусственного интеллекта.

Особенности

Благодаря моторизованному шарниру, встроенному в тонкий и лёгкий корпус, Lenovo ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist автоматически поворачивает экран к пользователю. Система использует встроенную камеру и алгоритмы искусственного интеллекта для определения положения пользователя и автоматической регулировки угла наклона дисплея. При необходимости экран можно настроить и вручную.

Ещё одной примечательной особенностью устройства является новый уровень физического взаимодействия с ноутбуком. Пользователю не нужно тянуться к экрану или клавиатуре, чтобы открыть крышку – достаточно нескольких касаний по закрытой панели, после чего ноутбук автоматически включается. При выключении системы экран также автоматически закрывается за счёт моторизованного механизма.

С технической точки зрения ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist предлагает впечатляющее оснащение. Ноутбук оборудован сенсорным 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2880×1800 пикселей и частотой обновления 120 Гц, а также поддерживает работу со стилусом. Устройство работает на базе процессоров Intel Core Ultra Series 3 с архитектурой Panther Lake.

Ноутбук оснащается до 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем объёмом до 2 ТБ (PCIe 4.0), веб-камерой с разрешением 10 Мп и поддержкой Windows Hello, четырьмя динамиками и аккумулятором ёмкостью 75 Вт·ч. Набор интерфейсов включает два порта USB-C с поддержкой Thunderbolt 4, два порта USB-A 3.2 Gen 2, полноразмерный HDMI и поддержку Wi-Fi 7. Вес устройства составляет 1,4 кг.

Сроки выхода и цена

Продажи Lenovo ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist в США стартуют в июне текущего года. Стоимость новинки начинается от $1649.