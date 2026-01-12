Тегеран применил секретное оружие против Starlink

Тегеран впервые задействовал военные глушилки для полной блокировки терминалов Starlink, лишая оппозицию последнего «запасного пути» к информации, сообщает журнал Forbes. В материале отмечается, что раньше спутниковый интернет считался неуязвимым для цензуры, но теперь власти Исламской Республики научились подавлять сигнал из космоса.

В течение нескольких часов эффективность помех выросла с 30% до критических 80%, фактически превратив десятки тысяч ввезенных в страну терминалов в бесполезный пластик.

«Я занимаюсь мониторингом и исследованием доступа к интернету последние 20 лет и никогда в жизни не видел ничего подобного», — заявил в интервью ресурсу TechRadar директор по цифровым правам и безопасности Miaan Group Амир Рашиди.

В Иране «пытаются глушить сигнал»: к чему приводит отключение интернета

По данным экспертов, блокировка носит очаговый характер из-за использования Ираном систем подавления GPS, которые мешают приемникам Илона Маска определять свое местоположение для связи со спутниками. Исследователь Саймон Мильяно в комментарии для американского журнала подчеркнул, что нынешний «блэкаут» обходится экономике страны в колоссальные суммы.

«Этот подход с использованием "тревожной кнопки" обходится в ошеломляющую цену, выкачивая из экономики Ирана 1,56 миллиона долларов за каждый час отсутствия интернета», — сообщил Мильяно автору материала.

При этом министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на встрече с иностранными дипломатами в Тегеране заверил, что власти полностью контролируют обстановку. По словам главы внешнеполитического ведомства, доступ к сети будет восстановлен в ближайшее время «в координации со службами безопасности».