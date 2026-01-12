У птиц обнаружили «зачатки» самосознания

Птицы могут быть гораздо «сознательнее», чем принято думать, несмотря на отсутствие необходимых мозговых структур. К такому выводу пришли нейробиологи из Рурского университета в Бохуме. Исследование опубликовано в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society B (РТRSВ).

Долгое время считалось, что сознание тесно связано с корой головного мозга — структурой, хорошо развитой у млекопитающих и отсутствующей у птиц. Однако новые данные показывают, что отсутствие коры вовсе не означает отсутствие сознательной обработки информации.

Ученые проанализировали данные о восприятии, работе мозга и самовосприятии у разных видов птиц. Эксперименты показали, что голуби и вороны способны не просто реагировать на стимулы, а субъективно их воспринимать. Так, голуби при показе неоднозначных изображений, как и люди, «переключаются» между разными интерпретациями.

По словам ученых, в переднем мозге птиц есть область — нидопаллиум каудолатеральный, — которая функционально напоминает префронтальную кору млекопитающих. Она объединяет информацию из разных сенсорных систем и участвует в гибком принятии решений.

«По уровню связности и способу обмена сигналами птичий мозг во многом соответствует современным теориям сознания, несмотря на иное анатомическое устройство», — отмечают исследователи.

Ученые также нашли доказательства наличия форм самосознания у птиц. Некоторые врановые справляются с классическим зеркальным тестом, но даже виды, не проходящие его, демонстрируют более простые, ситуативные формы самовосприятия. Например, куры и голуби способны отличать собственное отражение от живого сородича и по-разному реагировать на них в зависимости от контекста.