В работе СДЭК произошел сбой

Утром 12 января в работе сервисов СДЭКа случился сбой, следует из данных портала detector404.ru. За последний час о неполадках заявили 1,3 тысячи пользователей, за последние сутки — 2,1 тысячи.

Жалобы начали поступать около 10:00 мск. На пике в 11:45 мск о проблемах сообщили 452 клиента. По их словам, у них не загружались сайт, личный кабинет и приложение логистического оператора.

Больше всего репортов было из Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской области, Московской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Frank Media направили запрос в СДЭК.