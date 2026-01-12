ASUS Zenbook A16 получил процессор Snapdragon X2 Elite Extreme

Компания ASUS расширила серию Zenbook A, представив новую модель с увеличенным экраном.

Оснащённый 16-дюймовым дисплеем и новейшим процессором Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme, ASUS Zenbook A16 остаётся удивительно лёгким – всего 1,2 кг.

Особенности

ASUS Zenbook A16 оснащён 16-дюймовым сенсорным OLED-дисплеем с разрешением 3K (2880×1800 пикселей), частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 1100 нит. Также доступна идентичная версия без сенсорного экрана.

Ноутбук предлагается с процессорами Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme X2E-92-100 либо X2 Elite Extreme X2E-94-100. Обе конфигурации оснащаются 48 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и твердотельным накопителем PCIe 4.0 ×4 объёмом до 2 ТБ. Для отвода тепла используется система охлаждения с двумя вентиляторами.

Ёмкость аккумулятора достигает 70 Вт·ч, а заявленное время автономной работы составляет до 21 часа. Благодаря тонкому корпусу из керамического алюминия, который, по заявлению ASUS, на 30% легче и в три раза прочнее обычного алюминия, Zenbook A16 получил ограниченный набор портов: два USB4, один USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI 2.1 и комбинированный аудиоразъём 3,5 мм.

Встроенная клавиатура Zenbook A16 имеет ход клавиш 1,3 мм, а тачпад вытянут по вертикали, что соответствует современным тенденциям в дизайне ноутбуков. Толщина корпуса составляет 16,5 мм, вес – 1,2 кг.

Сроки выхода и цена

Продажи ASUS Zenbook A16 запланированы на текущий квартал. Стоимость новинки пока не раскрывается.